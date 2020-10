Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce forte sur l'arrivée de Xavi !

Publié le 29 octobre 2020 à 17h00 par A.M.

Suite à la démission de Josep Maria Bartomeu, plusieurs candidats à sa succession se sont déjà déclarés, à l'image de Victor Font. Et ce dernier débarquerait bien avec Xavi.

L'ère Bartomeu prend fin au FC Barcelone. Et cela devrait engendrer de nombreux changements en interne. La date des élections ne sont pas encore connues, mais plusieurs candidats sont déjà en campagne, à l'image de Victor Font, qui fait déjà parler de lui depuis plusieurs mois. Et pour cause, ce dernier a déjà des idées très claires pour son projet qu'il ne cesse de mettre en avant. A commencer par la présence de Xavi sur le banc.

Victor Font en rajoute une couche sur Xavi