Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean annonce déjà la couleur à Mauro Icardi !

Publié le 29 octobre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival, Moise Kean fait déjà bonne impression sous ses nouvelles couleurs. Et l’attaquant italien ne craint même pas le retour de Mauro Icardi…

Touché au genou, Mauro Icardi a repris l’entraînement collectif cette semaine et postulera donc très bientôt pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque du PSG. En attendant, le buteur argentin est remplacé par Moise Kean, la recrue offensive du mercato estival, et l’international italien de 20 ans enchaine actuellement les buts avec le PSG. Auteur d’un doublé décisif mercredi soir en Ligue des Champions contre le club turc de Basaksehir (2-0), Moise Kean a ensuite évoqué le retour d’Icardi…

« Je saurai être prêt »