Mercato - PSG : Pereira, Kean... Pierre Ménès juge le recrutement de Leonardo !

Publié le 29 octobre 2020 à 7h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a réalisé quelques bons coups. Alors que Danilo Pereira et Moise Kean, entre autres, ont rejoint les rangs du PSG, Pierre Ménès a donné son impression sur ces deux arrivées.

Malgré la crise provoqué par le coronavirus, Leonardo est tout de même parvenu à offrir des joueurs à Thomas Tuchel cet été. Alors qu'Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting et Alphonse Areola ont quitté le PSG, le directeur sportif italo-brésilien a comblé ces départs comme il l'a pu. Ainsi, Leonardo a recruté Alexandre Letellier, Alessandro Florenzi, Rafinha, Danilo Pereira et Moise Kean. Lors d'un Live sur son compte Instagram , Pierre Ménès a donné son avis sur le Portugais et l'Italien en particulier.

«Moise Kean est meilleur qu'Eric Maxim Choupo-Moting»