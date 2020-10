Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans le dossier Mbappé, il faudra compter sur Guardiola !

Publié le 29 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que le dossier Kylian Mbappé est déjà très disputé, Manchester City entrerait à son tour dans la course à la signature de la pépite du PSG. De quoi promettre de prochains mois très agités.

Et si c’était l’ultime saison de Kylian Mbappé au PSG ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant parisien aurait jusqu’ici refusé les avances de sa direction dans le cadre d’une éventuelle prolongation. De quoi s’interroger sur son avenir à court terme à Paris. En cas d’échec du PSG d’ici le prochain mercato estival, le champion de France n’aura pas d’autre choix que de le vendre afin de ne pas prendre le risque de le laisser partir gratuitement à l’expiration de son contrat. Une situation qui aurait alerté un bon nombre de clubs à l’instar de Manchester United et du FC Barcelone en plus de Liverpool et du Real Madrid. Mais une nouvelle équipe ferait irruption dans cette opération.

Manchester City dans le coup pour Mbappé