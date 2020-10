Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça commence déjà à chauffer pour Villas-Boas ?

Publié le 28 octobre 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a rendu une copie très décevante mardi soir face à Manchester City et peine à convaincre dans le jeu depuis le début de la saison, la situation d’André Villas-Boas pourrait commencer à devenir tendue. D’autant que l’entraîneur portugais semble agacé par les remontrances…

Si l’OM avait réalisé un exercice 2019-2020 très convaincant sous les ordres d’André Villas-Boas, la patte apportée par l’entraîneur portugais paraît beaucoup moins fluide depuis le début de saison. Malgré quelques coups d’éclat en Ligue 1, et notamment cette victoire sur la pelouse du PSG (1-0) acquise au terme d’une solide prestation défensive, l’OM enchaine en effet les performances décevantes, voire poussives, aux yeux des observateurs. Mais le malaise se situe surtout au niveau de la Ligue des Champions, puisque la formation d’André Villas-Boas a perdu ses deux premiers matchs de poules contre l’Olympiakos (0-1) et mardi soir, face à Manchester City (0-3), poursuivant donc sa série noire de douze défaites de rang en C1.

AVB perd ses nerfs…

Interrogé en conférence de presse d’après-match mardi soir sur ses choix tactiques très forts avec un bloc bas et les absences de Dimitri Payet et Dario Benedetto au coup d’envoi, André Villas-Boas s’est agacé face aux journalistes : « Vous parlez des systèmes, des blocs hauts, des blocs bas. Tout ça parce que j'ai ce rapport franc avec vous. Mais quand même il ne faut pas abuser. City, c'est City ! Ils ont dépensé un milliard en 5 ans. C'est une équipe qui joue très bien, qui a un coach qui est un phénomène, qui joue toujours avec la possession du ballon avec le Bayern, Barcelone, City. Malheureusement, Marseille n'a pas l'argent pour faire venir Guardiola ici. Si tu as Guardiola ici un jour, tu peux avoir Marseille qui aura précisément ça. Mais bon, malheureusement vous avez AVB avec ses tactiques. Il essaie de faire du mieux possible pour l'équipe ». Une réponse pour le moins sèche de la part de l’entraîneur de l’OM, et pour cause, les résultats de ce début de saison ne jouent clairement pas en sa faveur, et le contexte semble de plus en plus délicat.

Déjà la fin d’une ère ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Villas-Boas avait déjà laissé entendre ces dernières semaines qu’il n’était pas certain de prolonger à l’issue de la saison, d’autant qu’il est d’ailleurs passé proche de claquer la porte au début de l’été après le renvoi de son ami Andoni Zubizarreta. Et aux vues du contexte actuel, des critiques dont il fait l’objet et des résultats irréguliers de son équipe, l’entraîneur portugais pourrait être conforté dans son idée de quitter l’OM dans les prochains mois. Reste également à connaître la position de Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria sur l’avenir de Villas-Boas si les résultats du club phocéen ne s’améliorent pas dans les prochaines semaines, et si l’OM est éliminé de la Ligue des Champions sans avoir accroché le moindre point.