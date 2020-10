Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme tacle de Javier Tebas à Bartomeu !

Publié le 28 octobre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que Josep Maria Bartomeu a annoncé ce mardi avoir accepté que le FC Barcelone rejoigne une Superligue Européenne avant de démissionner, Javier Tebas n'a pas fait dans la demi-mesure vis-à-vis du désormais ex-président catalan, estimant que ce projet ruinerait le club culé.

Après cinq ans à la tête du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a ce mardi annoncé sa démission de son poste de président du club culé. Le président catalan faisait face à un référendum et une motion de censure ces dernières semaines, et son éviction ne semblait être qu'une question de temps. Toutefois, à l'annonce de sa démission, Josep Maria Bartomeu a également annoncé avoir accepté que le FC Barcelone rejoigne une Superligue Européenne, devenant ainsi le premier club a annoncer officiellement son intention de rejoindre une telle compétition. Si cette décision doit encore être ratifiée par l'ensemble des représentants des socios, la décision de Josep Maria Bartomeu n'a pas manquée de faire réagir, notamment du côté des instances du foot espagnol, où Javier Tebas s'est indigné de ce choix.

« Cela confirme son ignorance de l'industrie du football »