Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces énormes coups ratés par le Barça !

Publié le 28 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que le FC Barcelone peut déjà compter sur de nombreuses stars, d’autres auraient pu rejoindre la Catalogne par le passé sans le refus du Barça.

Au FC Barcelone, la crise sévit depuis plusieurs mois déjà. Et dans ces temps difficiles, c’est notamment la direction du club catalan qui est notamment pointée du doigt, en particulier Josep Maria Bartomeu. Cristallisant la colère des socios, le président du Barça a subi cette gronde de plein fouet avec notamment la motion de censure qui est passée à son encontre. Les critiques pleuvent donc sur Bartomeu et ses collaborateurs et ce ne sont pas les dernières déclarations d’Ariedo Braida, ancien dirigeant blaugrana, qui devraient redorer leur image…

Pogba et Haaland refusés !