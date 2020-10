Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l’action pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 28 octobre 2020 à 13h15 par T.M.

Un départ de Kylian Mbappé en 2021 devenant de plus en plus concret, le PSG s’activerait pour tenter de prolonger le Français. Et ces derniers jours, cela aurait d’ailleurs bougé en coulisses.

L’été prochain, un nom devrait être sur toutes les lèvres au moment d’évoquer le mercato : Kylian Mbappé. Cela est d’ailleurs déjà le cas puisque l’avenir de l’attaquant est au centre de toutes les discussions. A 21 ans, le Français ne cesse d’être envoyé au Real Madrid, qui a préparé son offensive XXL en mettant de l’argent de côté cet été. Une menace de plus en plus pressante que Leonardo et le PSG chercheraient à dissiper en prolongeant Mbappé. En effet, l’été prochain, le champion du monde n’aura plus qu’un an de contrat et pourrait donc être dans une position idéale pour s’en aller. Mais au PSG, on n’aurait visiblement pas dit son dernier mot…

Le PSG s’active !