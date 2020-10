Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola relance le feuilleton Mbappé !

Publié le 28 octobre 2020 à 16h45 par A.M.

Convoité par les plus grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid et Liverpool, Kylian Mbappé pourrait également susciter l'intérêt de Manchester City.

Dans les prochaines mois, Kylian Mbappé risque de se retrouver au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin 2022 et les discussions pour une prolongation de son bail semblent très compliquées. Par conséquent, un départ l'été prochain est loin d'être à exclure pour le Champion du monde puisqu'il se retrouvera à un an du terme de son contrat ce qui le placera en position de force pour quitter le PSG. Dans cette optique, Liverpool, et surtout le Real Madrid sont aux aguets pour recruter Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout.

Mbappé sur la short-list de Manchester City