Mercato - PSG : Guardiola a trouvé une étonnante alternative à Mbappé !

Publié le 28 octobre 2020 à 17h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre pour remplacer Sergio Aguero l'été prochain, Manchester City aurait inscrit Kylian Mbappé sur sa short-list. Mais la piste la plus chaude mènerait à l'avant-centre du Red Bull Salzbourg, Patson Daka.

Après avoir multiplié les grosses dépenses pour renforcer son secteur défensif, Pep Guardiola pourrait changer de stratégies puisque le technicien espagnol est désormais en quête d'un grand avant-centre. Et pour cause, le contrat de Sergio Aguero prend fin en juin prochain et Gabriel Jesus, qui devait être son successeur à la pointe de l'attaque des Citizens , ne donne pas entière satisfaction. Dans cette optique, Manchester City aurait inscrit sur sa short-list plusieurs noms à l'image de Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout.

Patson Daka plutôt de Kylian Mbappé pour City ?