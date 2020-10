Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La volonté d’Allegri pour son avenir est connue !

Publié le 29 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Depuis plusieurs mois désormais, le nom de Massimiliano Allegri revient pour venir entraîner le PSG. Toutefois, l’Italien pourrait bien avoir un autre objectif en tête.

De retour au PSG en 2019, Leonardo a dû cohabiter avec Thomas Tuchel. Toutefois, le directeur sportif parisien n’était pas vraiment un grand fan de l’Allemand, qu’il n’a pas nommé. Si le malaise a aujourd’hui éclaté au grand jour, cela fait maintenant plusieurs mois qu’il est question d’un départ de Tuchel. Et pour venir entraîner le PSG, un nom revient sans cesse : Massimiliano Allegri. Toujours libre, l’Italien pourrait donc débarquer dans la capitale, pour le plus grand bonheur de Leonardo. A moins qu’Allegri n’en décide finalement autrement…

L’Inter plutôt que le PSG ?