Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Tuchel… Coup de tonnerre dans le projet QSI ?

Publié le 30 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que les départs de Kylian Mbappé et Thomas Tuchel semblent se préciser dans les prochains mois au PSG, l’ère QSI devra donc probablement gérer ce nouveau virage très serré pour la suite de son projet.

« Non, je ne me sens pas en danger. On joue au foot. Je sais comment je travaille. Un coach ne peut jamais avoir peur d'un résultat, ce n'est pas possible. Je reste concentré », expliquait récemment Thomas Tuchel en conférence de presse sur son son avenir sur le banc du PSG, affichant donc une certaine sérénité à ce sujet. Pourtant, au fil des semaines qui passent, son divorce avec Leonardo semble s’accentuer, et son départ se préciser, surtout que Tuchel arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain. Mais l’entraîneur allemand n’est pas le seul concerné par un probable départ l’été prochain…

Tuchel et Mbappé vers la sortie ?

Kylian Mbappé, qui dispose d’un cote très intéressante sur le marché des transferts (Real Madrid, Liverpool, Manchester. City…), n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG à l’issue de la saison. Et si Leonardo ne parvient pas à prolonger l’attaquant français, il faudra donc envisager de le vendre, mais également le remplacer par un nouveau renfort offensif. En clair, entre le dossier Mbappé et le probable changement d’entraîneur qui se profile, cette année 2021 s’annonce comme un tournant décisif pour la suite de l’ère QSI au PSG.