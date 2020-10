Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Javier Tebas lance un appel du pied à Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 octobre 2020 à 22h30 par T.M.

En 2018, Cristiano Ronaldo décidait de quitter le Real Madrid pour la Juventus. Le Portugais a d’ailleurs laissé un énorme vide en Espagne où il suscite toujours un certain intérêt.

En 9 ans sous le maillot du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a réussi à tout gagner que ce soit d’un point de vue personnel que collectif. Mais voulant toujours plus, le Portugais a décidé en 2018 de se lancer un nouveau challenge. Ainsi, il a a quitté son confort madrilène pour se mesurer au championnat italien en rejoignant la Juventus. De l’autre côté des Alpes, à et 35 ans, Cristiano Ronaldo montre chaque week-end qu’il est encore au sommet de la planète football. En revanche, pour le Real Madrid, cette perte a été plus difficile à digérer. Si Zinedine Zidane a réussi à surmonter cette difficulté, certains aimeraient toutefois bien revoir CR7 du côté de l’Espagne.

Le retour de Cristiano Ronaldo est réclamé