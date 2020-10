Foot - Juventus

Juventus - Polémique : Le gros craquage de Cristiano Ronaldo avant Barcelone !

Publié le 28 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

Absent ce mercredi pour le choc de Ligue des Champions entre la Juventus et le FC Barcelone, à cause d’un nouveau test positif au COVID-19, Cristiano Ronaldo a laissé exploser sa colère.

On en salivait déjà. Début octobre, lorsque le FC Barcelone s’est retrouvé dans le groupe de la Juventus, tout le monde n’a pensé qu’à une seule chose : les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux monstres sacrés de notre époque. Les souvenirs de leur face à face lors des Clasico a refait surface et nombreux sont ceux à avoir coché la date du mercredi 28 octobre. Cristiano Ronaldo devait en effet accueillir Messi dans son antre de l’Allianz Arena pour la deuxième journée de Ligue des Champions... mais la crise du COVID-19 est passée par là. En plein rassemblement avec la sélection portugaise, le numéro 7 de la Juventus a en effet été contrôlé positif au coronavirus. Rapidement, il a quitté son isolement pour revenir à Turin afin de s’entrainer chez lui, avec ce choc face au FC Barcelone de Messi dans le viseur.

Pirlo espérait pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo

Finalement, Cristiano Ronaldo ne sera pas là. Pourtant, lors de la conférence de presse précédant la rencontre face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Andrea Pirlo semblait encore avoir quelques espoirs. « La situation de Cristiano Ronaldo ? Il faut attendre le résultat du test. Ce soir, nous aurons la réponse définitive » a confié le coach de la Juventus. Le verdict est tombé quelques heures plus tard. Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été contrôlé positif au COVID-19, à 24h de la rencontre contre le FC Barcelone. Un gros coup dur pour la Juventus, mais également pour tous les observateurs qui rêvaient de le voir une nouvelle fois affronter Lionel Messi.

« Le PCR c’est des conneries ! »