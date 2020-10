Foot - Juventus

Juventus : Cristiano Ronaldo ne sera pas là face à Messi !

Publié le 27 octobre 2020 à 20h34 par La rédaction mis à jour le 27 octobre 2020 à 20h37

De nouveau testé positif au COVID-19 ce mardi, Cristiano Ronaldo ne pourra pas participer à la rencontre de Ligue des Champions entre la Juventus et le FC Barcelone.