Mercato - Barcelone : Cet attaquant qui révèle des contacts avec le Barça !

Publié le 30 octobre 2020 à 8h30 par T.M.

En février dernier, le FC Barcelone est parti chercher Martin Braithwaite à Leganés pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé. Un renfort offensif qui aurait très bien pu être Lucas Pérez, aujourd’hui à Alavés.

Ce transfert a suscité énormément de réactions et d’étonnement. L’hiver dernier, devant faire avec la grosse blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone s’était mis en quête d’un joker pour venir renforcer son secteur offensif. Et à la surprise générale, le club catalan a décidé de jeter son dévolu sur Martin Braithwaite, levant à cette occasion sa clause libératoire fixée à 18M€ par Alavés. Le Danois, passé par Toulouse, a donc rejoint l’un des plus grands clubs du monde. Si certains ne comprennent toujours le pourquoi du comment de ce choix des Blaugrana, il aurait pu être différent si l’on en croit les propos tenus par Lucas Pérez, attaquant d’Alavés.

« Ils ont parlé à plusieurs reprises »