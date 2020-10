Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly annonce la couleur à Leonardo pour son avenir !

Publié le 30 octobre 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 30 octobre 2020 à 8h20

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG ces derniers mois pour venir assurer la succession de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly affiche clairement son avenir de rester à Naples encore de nombreuses années.

Thiago Silva étant arrivé au terme de son contrat avec le PSG en août dernier, Leonardo a longtemps cherché une nouvelle pointure en défense centrale durant le mercato estival pour remplacer l’international brésilien. Parmi les pistes étudiées (Milan Skriniar, Lucas Hernandez, David Alaba…), le directeur sportif du PSG a notamment songé à Kalidou Koulibaly (29 ans), le roc défensif sénégalais de Naples, dont le contrat court jusqu’en juin 2023. Un montant compris entre 80 et 100M€ a d'ailleurs longtemps été évoqué pour pouvoir concrétiser ce transfert cet été. Mais Koulibaly semble avoir d’autres projets pour son avenir…

Koulibaly envisage l’avenir à Naples