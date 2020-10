Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Koulibaly après son mercato agité !

Publié le 28 octobre 2020 à 22h15 par T.M.

Annoncé au PSG ou à Manchester City durant le dernier mercato, Kalidou Koulibaly n’a finalement pas quitté Naples. Pas grave visiblement pour le défenseur sénégalais.

Parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde, Kalidou Koulibaly ne manque pas de prétendants. Lors du dernier mercato, l’heure du départ semblait d’ailleurs avoir sonné pour le joueur de Naples. A la recherche d’un nouveau roc défensif, le PSG et Manchester City pensaient notamment au Sénégalais. Finalement, Thomas Tuchel n’a accueilli personne, Pep Guardiola s’est tourné vers Ruben Dias et Koulibaly est lui resté au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso, où il a toujours un contrat jusqu’en 2023. Et si certains auraient pu être déçus suite à un départ avorté, ce n’est pas le cas du joueur de Naples.

« Heureux d’être resté ici »