Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance pour Kalidou Koulibaly

Publié le 24 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il ait été l’une des pistes estivales les plus chaudes de Leonardo dans le cadre de la succession de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly n’a finalement pas rejoint le PSG. Et en cette crise financière imprévue, le Napoli était serein à en croire son directeur sportif.

Milan Skriniar, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, David Alaba… Pour l’après-Thiago Silva dont le contrat a expiré cet été au PSG, les dirigeants du club de la capitale ont multiplié les pistes sur le marché des transferts. Néanmoins, celle menant à Kalidou Koulibaly semble avoir été la plus appréciée de Leonardo qui se serait même entretenu en amont avec Fali Ramadani, l’agent de l’international sénégalais. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Napoli, Koulibaly disposait d’une grosse valeur marchande, grimpant jusqu’à 90M€, soit le prix demandé par le président Aurelio De Laurentiis. Néanmoins, à cause de cette crise financière engendrée par le Covid-19, le PSG n’avait aucune chance et le Napoli le savait bien.

« C'était plus difficile dans les autres sessions de mercato »