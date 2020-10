Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour David Alaba ?

Publié le 29 octobre 2020 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat en juin, David Alaba aurait refusé une nouvelle offre de contrat de la part du Bayern. Alors qu'un accord semblerait être impossible à trouver entre les deux parties, le PSG pourrait se muer en trouble-fête et sauter sur l'occasion.

Engagé jusqu'en juin 2021 avec le Bayern, David Alaba susciterait l'intérêt de Leonardo depuis plusieurs mois. Alors que Thiago Silva a quitté le PSG et rejoint Chelsea cet été, le directeur sportif du PSG souhaiterait faire de l'Autrichien son digne successeur. Ce mercredi, Sport Bild a délivré une excellente nouvelle au club de la capitale sur ce dossier. A en croire le média allemand, le clan Alaba aurait refusé une nouvelle offre de prolongation du Bayern. Le club bavarois aurait proposé un contrat de près de 11M€, avec environ 6M€ de bonus, mais cela n'aurait pas été suffisant pour convaincre l'entourage du joueur. En effet, David Alaba et ses représentants estimeraient que le salaire de base n'est pas assez élevé. Et cette situation pourrait faire les affaires du PSG.

Pas de prolongation pour David Alaba ?