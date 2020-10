Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle menace colossale dans le dossier Haaland !

Publié le 28 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

En quête d’un nouvel attaquant d’avenir, le Real Madrid garderait un œil sur Erling Haaland. Si la concurrence pour le crack norvégien est déjà rude, il faudra désormais aussi compter sur l’intérêt de Manchester City.

Si le Real Madrid n’a pas fait de folies sur le mercato cet été, c’est pour mieux revenir à la charge en 2021 ! La Casa Blanca est en quête de son prochain numéro neuf de prestige. Celui qui tient la corde n’est autre que Kylian Mbappé, mais Zinédine Zidane et Florentino Perez lorgnent avec insistance sur Erling Haaland ! Le Norvégien présente l’avantage d’être moins coûteux que l’attaquant du PSG, mais est également dans le viseur d’autres grandes écuries, comme Manchester United, où Ole Gunnar Solskjaer ne jure que par lui. Mais une autre écurie anglaise pourrait rentrer dans la danse.

Manchester City nouveau prétendant ?