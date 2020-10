Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès lâche ses vérités sur l'avenir de QSI !

Publié le 28 octobre 2020 à 20h45 par A.D.

En 2011, QSI a racheté le PSG pour le faire entrer dans une toute nouvelle dimension. Alors que le club de la capitale n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions, le fonds d'investissement basé à Doha ne devrait pas pour autant lâcher le club parisien dans un avenir proche selon Pierre Ménès.

Depuis l'année 2011, le PSG peut se mettre à « rêver plus grand » grâce à l'arrivée de QSI et de Nasser Al-Khelaïfi. Depuis son rachat, le club de la capitale a gravit les échelons à vitesse grand V, jusqu'à devenir l'une des équipes les plus redoutés d'Europe. Et ce, grâce aux arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé notamment. Si l'objectif principal du nouveau propriétaire du PSG est de remporter la Ligue des Champions, cette mission n'a pas encore été remplie. Toutefois, l'écurie parisienne a frôlé ce rêve la saison dernière en atteignant la finale. Alors que le PSG se rapproche du Graal, QSI ne devrait pas plier bagage de si tôt. Du moins, c'est ce qu'a estimé Pierre Ménès lors d'un Live sur Instagram ce mardi soir.

«Si le Qatar va lâcher le PSG ? Je crois pas»