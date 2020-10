Foot - PSG

PSG - Malaise : Le bras de fer entre Tuchel et Leonardo va perdurer…

Publié le 30 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel n’a pas pu témoigner de l’arrivée d’un défenseur central comme il le souhaitait, l’entraîneur du PSG persiste à aligner Danilo Pereira en défense et Marquinhos au milieu de terrain. Et il ne compte pas s’arrêter là.

Au cours du mercato, Thomas Tuchel a fait part de ses craintes concernant le recrutement, ne voyant pas les postes affaiblis par les départs de cadres renforcés. L’entraîneur du PSG voulait un défenseur central pour combler le vide laissé par Thiago Silva. Finalement, Danilo Pereira a débarqué en provenance du FC Porto. Le milieu de terrain, qui est capable d’occuper la position de défenseur central, est utilisé comme tel par le coach du PSG. Beaucoup interprètent cela comme un message envoyé à Leonardo dans cette guerre d’égos qui auraient lieu en coulisse. Mais pour Tuchel, c’est purement sportif.

« Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là »