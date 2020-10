Foot - PSG

PSG : Le message fort de Thomas Tuchel sur Layvin Kurzawa !

Publié le 29 octobre 2020 à 20h45 par T.M.

Toujours suspendu en Ligue 1, Layvin Kurzawa a l’occasion de se montrer en Ligue des Champions. Et alors que le Français fait bonne impression, Thomas Tuchel n’a pas manqué de souligner les performances de son joueur.

Avec la grave blessure au genou de Juan Bernat, Layvin Kurzawa a l’occasion de s’imposer dans le couloir gauche du PSG. Toutefois, en Ligue 1, ce n’est pas possible pour le moment, lui qui a été suspendu pour 6 matchs suite à son coup de sang contre l’OM. Pour l’international français, il faut donc profiter de la Ligue des Champions pour se montrer. Et que ce soit face à Manchester United ou Basaksehir, Kurzawa s’est montré en jambe, étant l’un des joueurs du PSG les plus en vu lors de ces rencontres. Pour le plus grand plaisir de Thomas Tuchel.

« Il a eu une belle préparation »