PSG - Malaise : Ce choix de Tuchel ne fait clairement pas l’unanimité en interne…

Publié le 29 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

S’obstinant à placer Marquinhos au milieu de terrain, lui le défenseur central, Thomas Tuchel s’attirerait notamment les foudres du vestiaire du PSG.

Avec le départ de Thiago Silva, cela semblait naturel de voir Marquinhos former la charnière centrale du PSG avec Presnel Kimpembe. Cela n’est finalement pas le cas. En effet, aux yeux de Thomas Tuchel, le Brésilien semble désormais être un milieu de terrain, poste où il évolue depuis plusieurs mois déjà. Trimbalé à ces deux postes, Marquinhos pourrait donc désormais s’installer en tant que sentinelle, tandis que c’est Danilo Pereira, lui le milieu de terrain défensif, qui a évolué dernièrement en défense centrale. De quoi faire réagir de nombreux observateurs, mais aussi les joueurs du PSG.

Un choix incompris ?