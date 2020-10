Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos, Danilo… Riolo tacle Thomas Tuchel !

Publié le 27 octobre 2020 à 20h15 par La rédaction

Après une défaite en Ligue des Champions contre Manchester United (1-2), puis une victoire contre Dijon (4-0), ce week-end, le journaliste, Daniel Riolo a critiqué les choix de l'entraîneur du PSG,Thomas Tuchel, spécialement au milieu de terrain.

Lors de la dernière fenêtres des transferts, le milieu de terrain, Danilo Pereira, a débarqué au PSG, en provenance de Porto. Dans le même temps, le défenseur, Thiago Silva, a quitté le PSG pour s’engager en faveur de Chelsea. Mais, bien que Marquinhos ait été formé en défense centrale, Thomas Tuchel continue d’utiliser son capitaine brésilien comme couteau suisse. Une fois en défense et une fois au milieu. Peu importe où il est placé, Marquinhos réalise de bonnes performances. Mais ces changements incessants ont le goût de faire réagir les observateurs du PSG.

« On ne comprend pas ce que Tuchel fait »