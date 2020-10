Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé fait une annonce face aux critiques !

Publié le 27 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter sa marge de progression, Kylian Mbappé reconnaît qu'il doit encore faire dans son apport au collectif.

Déjà considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbappé n'a toutefois que 21 ans. Par conséquent, il y a encore de nombreux domaines dans lesquels il doit progresser. Interrogé à ce sujet, le Champion du monde avoue d'ailleurs qu'il doit être plus altruiste notamment dans les derniers gestes, mais qu'il doit également avoir un apport au collectif bien plus important.

Mbappé veut encore progresser