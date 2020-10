Foot - PSG

PSG - Malaise : Un choix fort de Tuchel remis en cause par son vestiaire ?

Publié le 29 octobre 2020 à 14h15 par T.M.

Face à Basaksehir, Thomas Tuchel a de nouveau aligné Marquinhos au milieu de terrain. Un choix qui commencerait de plus en plus à agacer dans le vestiaire du PSG.

Dans un premier temps, aligner Marquinhos au milieu de terrain était une solution de secours pour Thomas Tuchel. Aujourd’hui, cela s’avère être le réel choix de l’Allemand. En effet, aux yeux de l’entraîneur du PSG, le Brésilien est désormais sa sentinelle et ce malgré l’arrivée de Danilo Pereira lors du dernier mercato, lui qui est portant un milieu défensif. Cela fait donc maintenant plusieurs semaines que Tuchel s’obstine à mettre Marquinhos au milieu, quitte même à aligner Danilo Pereira en charnière centrale. Un choix étonnant qui n’en finit plus de faire réagir que ce soit chez les observateurs, mais aussi dans le vestiaire du PSG.

Le vestiaire du PSG s’interroge