Mercato - PSG : Une décision colossale prise par Mbappé pour son avenir ?

Publié le 30 octobre 2020 à 9h45 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Mais l'international français compterait faire les choses correctement.

Kylian Mbappé sera très probablement l'un des acteurs principaux du prochain mercato estival. S'il ne prolonge pas d'ici là, l'attaquant tricolore entrera dans sa dernière année de contrat au début de l'été, de quoi susciter l'intérêt des mastodontes européens. Comme annoncé par le 10 Sport, Liverpool s'intéresse au numéro 7 du PSG, tout comme Manchester City, mais c'est bien le Real Madrid qui apparaît comme le grand favori pour l'accueillir. Florentino Pérez rêve de mettre la main sur Kylian Mbappé dès l'été prochain et pourrait lancer son offensive pour parvenir à ses fins. Du côté de l'attaquant, la perspective d'évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole est plaisante, mais le joueur voudrait sortir par la grande porte.

Mbappé voudrait partir avec classe