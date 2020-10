Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce plan surréaliste proposé pour l'avenir de Messi !

Publié le 30 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Alors que Josep Maria Bartomeu a récemment démissionné de son poste de président du FC Barcelone, les candidats se font entendre, et tentent de convaincre les socios pour se faire élire. S'il est l'un des favoris, Jordi Farré a une proposition qui risque de ne pas faire l'unanimité au sein du club culé.

Alors qu'il faisait face à un référendum et une motion de censure, Josep Maria Bartomeu a pris la décision de démissionner de la présidence du FC Barcelone, avant qu'il n'y soit contraint. Depuis plusieurs mois déjà, l'avenir du président élu en 2015 semblait scellé, notamment en raison du feuilleton Lionel Messi et de la gestion du club d'une manière générale. Ainsi, alors que les élections approchent, plusieurs candidats tentent de convaincre les socios de les élire. Si Victor Font a affirmé qu'il était déterminé à attirer Xavi en tant qu'entraineur, Jordi Farré a fait une révélation plus inattendue, qui ne devrait pas faire l'unanimité.

Jordi Farré est prêt à laisser partir Messi pour un an !