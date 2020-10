Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un soutien important pour son avenir !

Publié le 30 octobre 2020 à 7h30 par B.C.

Désireux de prendre la succession de Josep Maria Bartomeu, Toni Freixa a annoncé qu'il souhaitait conserver Ronald Koeman en cas de victoire aux élections et appelle les autres candidats à la présidence du FC Barcelone à en faire de même.

Nommé à la tête du Barça cet été, Ronald Koeman est aujourd'hui sous pression. Josep Maria Bartomeu a en effet démissionné de la présidence du club culé ce mardi et un nouveau président est attendu dans les prochains mois. Chaque candidat a son projet pour le FC Barcelone, et l'identité de l'entraîneur fait partie intégrante de la campagne électorale qui se dessine. Victor Font voudrait notamment faire appel à Xavi pour gérer l'équipe première des Blaugrana , et ce malgré la signature de Koeman pour les deux prochaines saisons. Egalement candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu, Toni Freixa a indiqué qu'il comptait sur le Néerlandais et lui a apporté son soutien.

« L'avenir de Koeman ne doit pas devenir un sujet de campagne »