Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a du souci à se faire...

Publié le 30 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Avec les élections présidentielles qui approchent, Ronald Koeman sait que ses heures sont comptées sur le banc du FC Barcelone.

« Un travail a été fait ces dernières années pour savoir ce qui se cache derrière les légendes et ce qui se cache derrière ce style et ce modèle de jeu afin de savoir qui est capable d'assumer des responsabilités. Xavi, tout comme Guardiola, en raison de son leadership est une personne qui peut assumer différents rôles au sein du projet ». Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a justifié son choix de miser sur Xavi qui remplacerait Ronald Koeman sur le banc du Barça s'il était élu. Plus globalement, Victor Font espère d'ailleurs rapatrier d'autres légendes du club catalan.

Victor Font prépare la succession de Koeman