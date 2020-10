Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Koeman menacé par des légendes du Barça !

Publié le 29 octobre 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Avec le départ de Josep Maria Bartomeu et la refonte de l'organigramme qui s'annonce, Ronald Koeman est évidemment menacé pour son avenir. Le prochain président du Barça devrait nommer un nouvel entraîneur, et Victor Font, candidat à la succession de Bartomeu, compte s'appuyer sur plusieurs légendes du club.

C'est désormais officiel, Josep Maria Bartomeu n'est plus le président du FC Barcelone. En effet, le dirigeant catalan, ainsi que toute la direction, ont démissionné ces derniers jours, ce qui laisse présager d'une révolution au sein du club blaugrana . Bien évidemment, un nouveau président sera désigné à l'issue d'une élection dont la date n'a pas encore été fixée. Malgré tout, plusieurs candidats sont déjà connus à l'image de Toni Freixa, Jordi Farré, Lluis Fernandez, Agusti Benedito ainsi que Joan Laporta, mais le favori se nomme Victor Font qui a déjà exposé les contours de son projet à plusieurs reprises, mais qui revient sur le devant de la scène depuis l'annonce de la démission de Bartomeu. En plein campagne électorale, il en rajoute ainsi une couche sur ses ambitions et son projet. Un projet duquel Ronald Koeman sera écarté.

Xavi, le leader du projet de Victor Font

Dans tous les cas, le technicien néerlandais, savait qu'en rejoignant le Barça cet été, son avenir était loin d'être garanti avec la perspective des élections présidentielles au Barça prévues initialement en 2021. Le départ de Koeman semble donc inévitable en fin de saison. Victor Font tient d'ailleurs déjà son successeur. Au micro d' El Larguero , le favori des élections estime dans un premier temps que le Néerlandais fait un bon travail « compte tenu du fait qu'il a relevé le défi dans une situation complexe », mais confirme que son projet sera mené par Xavi. « Un travail a été fait ces dernières années pour savoir ce qui se cache derrière les légendes et ce qui se cache derrière ce style et ce modèle de jeu afin de savoir qui est capable d'assumer des responsabilités. Xavi, tout comme Guardiola, en raison de son leadership est une personne qui peut assumer différents rôles au sein du projet », assure-t-il avant d'être relancé sur la possibilité de voir Jordi Cruyff être impliqué dans la prochaine direction du Barça : « Le projet sportif est dirigé par Xavi et il a même rendu public les personnes avec lesquelles il voulait travailler. L'organigramme est très complexe et certains noms sont apparus . » Le message est donc clair. Mais Xavi ne sera peut-être pas la seule légende du club à faire son retour.

Les légendes du club se tiennent prêtes