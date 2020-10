Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait perdu patience avec un buteur !

Publié le 30 octobre 2020 à 12h00 par H.G.

Alors qu’il n’est jamais parvenu à s’imposer au Real Madrid depuis son arrivée, Luka Jovic ne devrait pas voir sa situation s’améliorer prochainement. Et pour cause, tout indiquerait que la confiance de Zinedine Zidane à son égard serait au plus bas.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de l’Eintracht Francfort contre 60M€, Luka Jovic était censé être l’attaquant destiné à prendre la succession de Karim Benzema à moyen terme au Real Madrid. Seulement voilà, rien ne s’est passé comme prévu pour le buteur serbe. En effet, le joueur de 22 ans a été l’auteur d’une saison peu reluisante en 2019/2020 et n’a jamais réussi à s’adapter à la Liga. Finalement resté chez les Merengue cet été alors qu’il était annoncé sur le départ, Luka Jovic s’est ainsi vu offrir une opportunité inespérée de corriger le tir au Real Madrid. Toutefois, l’international serbe pourrait finalement ne jamais vraiment voir cette occasion se présenter…

Luka Jovic risque d'avoir peu de temps de jeu cette saison...