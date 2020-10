Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Nouveau couac pour l'avenir de Dybala ?

Publié le 30 octobre 2020 à 9h40 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Paulo Dybala suscite les convoitises des grands d’Europe. Si la Juventus cherche activement à le prolonger, les négociations n’avancent pas.