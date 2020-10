Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La course contre la montre est lancée pour Messi !

Publié le 30 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Au coeur de l’actualité du FC Barcelone, la prolongation de Lionel Messi n’est pas assurée à en croire la presse britannique.

Lionel Messi se rapproche d’un départ… C’était du moins la tendance ces dernières semaines. Ayant été forcé de rester au FC Barcelone contre son gré comme il l’assurait à Goal au début du mois de septembre, l’homme qui était derrière son départ avorté n’est plus en poste au Barça , à savoir Josep Maria Bartomeu. En effet, l’ancien président du club culé a démissionné mardi avec l’ensemble de sa direction. De quoi permettre aux socios du Barça de se mettre à rêver d’une éventuelle prolongation de contrat de Messi. Et selon The Athletic , le compte à rebours est lancé.

Une prolongation dans les tuyaux, mais…