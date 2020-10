Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un nouvel appel du pied en Espagne

Publié le 30 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Si Neymar semble aujourd’hui heureux au PSG où il pourrait d’ailleurs prolonger, du côté de l’Espagne, on regrette toujours le départ de l’ancien joueur du FC Barcelone.

Parti du FC Barcelone en 2017, Neymar fait aujourd’hui les beaux jours du PSG. S’il a longtemps regretté son choix d’avoir quitté l’Espagne et le Barça, le Brésilien semble aujourd’hui être enfin heureux. Un retournement de situation qui ouvrirait même la porte à une possible prolongation de contrat alors que le sien court actuellement jusqu’en 2022. Entre Neymar et le PSG, l’histoire pourrait donc encore continuer un certain temps, mais cela n’empêche pas l’international auriverde de recevoir certains appels du pied en provenance d’Espagne. Alors que plusieurs joueurs du Barça n’ont pas caché leur volonté de revoir Neymar de l’autre côté des Pyrénées, c’est aussi le cas de Javier Tebas, président du championnat espagnol.

« Je pense aussi à Neymar… »