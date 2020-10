Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir gérer un problème avec Moise Kean…

Publié le 30 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Très en forme en ce moment avec le PSG, Moise Kean est en train de s’imposer comme la bonne recrue de l’été. Toutefois, s’il souhaite pouvoir s’appuyer à long terme sur l’attaquant italien, Leonardo va devoir négocier avec Everton…

Déjà auteur d’un doublé lors du dernier match du PSG en Ligue 1 face à Dijon (4-0), Moise Kean a remis ça mercredi soir en Ligue des Champions. L’attaquant italien a été le grand artisan de la victoire francilienne chez les Turcs de Basaksehir (2-0), et en l’absence de Mauro Icardi, a brillé : « C'est un début. Ça me donnera la force de continuer à travailler dur pour les prochains matchs. Je saurai être prêt pour mes coéquipiers. Inquiet du retour de Mauro Icardi à l’entraînement ? Je suis toujours prêt », a d’ailleurs confié la recrue offensive du mercato estival au PSG mercredi soir. Et Kean peut déjà donner des maux de tête à Leonardo…

Difficile d’envisager l’avenir avec Kean

En effet, Moise Kean est arrivé au PSG cet été sous la forme d’un prêt, mais sans option d’achat. En clair, le club de la capitale est actuellement en train de lui redonner toute la confiance perdue la saison passée avec Everton, mais si Leonardo souhaite le recruter définitivement l’été prochain, ce dossier devra certainement se négocier au prix fort vu que le directeur sportif du PSG n’a pas réussi à négocier d’option d’achat pour Kean.