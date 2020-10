Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte, principal allié de Leonardo pour Eriksen ?

Publié le 30 octobre 2020 à 0h45 par A.C.

Leonardo aimerait attirer Christian Eriksen au Paris Saint-Germain et il pourrait bien recevoir l’aide d’Antonio Conte.

L’Italie ne réussit décidément pas à Christian Eriksen. Décevant depuis son arrivée l’hiver dernier à l’Inter, le milieu s’est vu donner plusieurs chances par Antonio Conte récemment. Aucune ne semble toutefois avoir convaincu l’entraineur nerazzurro. Ce dernier semble en effet clairement préférer un joueur comme Arturo Vidal, plutôt que l’ancien de Tottenham. La presse italienne évoque ainsi un départ de plus en plus probable pour Eriksen, avec Leonardo qui souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain, ou encore le Bayern Munich qui souhaiterait lui donner une chance de se relancer.

Entre Conte et Eriksen ça n’a jamais collé