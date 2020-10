Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux menaces précises pour cette nouvelle piste de Longoria ?

Publié le 30 octobre 2020 à 0h15 par A.C.

L’Olympique de Marseille devra faire face non pas à un, mais bien deux adversaires de taille, pour Nikola Maksimovic.

Les prochains mois vont être cruciaux pour Nikola Maksimovic. En fin de contrat avec le Napoli, le défenseur attise de plus en plus de convoitises. C’est le cas avec l’Olympique de Marseille en France, où Pablo Longoria semble particulièrement l’apprécier. A l’étranger, le FC Valence mais surtout l’Inter seraient dans le coup, alors qu’une prolongation de contrat ne semble pas non plus exclue, pour Maksimovic.

Le Milan AC prêt à foncer sur Maksimovic dès janvier !