Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez prêt à rejoindre Messi au Barça ? La réponse !

Publié le 29 octobre 2020 à 23h00 par A.C.

La piste Lautaro Martinez au FC Barcelone semble reprendre forme, mais l’Inter ne va pas se laisser faire aussi facilement.

Les routes du FC Barcelone et de Lautaro Martinez vont-elles se croiser un jour ? Voilà plus d’un an déjà que l’attaquant argentin est lié au Barça, mais les choses semblaient s’être calmées après le dernier mercato. Tout pourrait pourtant repartir, avec le départ de Josep Maria Bartomeu. Tuttosport explique en effet que le nouveau président du Barça voudra consolider la position de Lionel Messi, qui réclamera sans aucun doute l’arrivée de son compatriote.

Lautaro Martinez prêt à rester à l’Inter !