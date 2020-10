Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une faille à exploiter dans ce dossier XXL ?

Publié le 30 octobre 2020 à 7h00 par A.C.

L’Inter pourrait bien être contrainte de laisser filer Lautaro Martinez, suivi de près par le FC Barcelone.

C’est l’un des serpents de mer du FC Barcelone et l'un sujet favori de la presse catalane. Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter, est l’attaquant que Lionel Messi voudrait à ses côtés. Plusieurs tentatives auraient été faites ces derniers mois par le Barça, mais aucune n’a semblé convaincre l’Inter. Le départ de Josep Maria Bartomeu et le changement de direction au Barça pourraient changer les choses, mais Lautaro Martinez semble avoir oublié Messi pour le moment. D'ailleurs, La Gazzetta dello Sport nous apprend même ce jeudi, qu’une prolongation de contrat seraient en route !

L’Inter se poserait des questions...