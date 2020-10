Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Après les critiques de Benzema, les cadres de Zidane se mobilisent pour Vinicius !

Publié le 30 octobre 2020 à 1h30 par B.C.

Visé par un coup de gueule de Karim Benzema à la mi-temps du match contre le Borussia Mönchengladbach, Vinicius Jr aurait reçu le soutien des joueurs de Zinedine Zidane pour l'aider à relever la tête après plusieurs prestations décevantes avec le Real Madrid.

Alors que le Real Madrid a échappé de peu à la défaite contre le Borussia Mönchengladbach (2-2), le résultat a rapidement été éclipsé par une séquence enregistrée à la mi-temps du match. Dans les vestiaires du stade, Karim Benzema a en effet poussé un coup de gueule contre Vinicius Jr au cours d'une discussion avec Ferland Mendy : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous. » Une séquence qui a rapidement fait parler dans les médias, et au sein du Real Madrid, on s'active pour désamorcer l'affaire.

Benzema et les autres se mobilisent pour Vinicius Jr