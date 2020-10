Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Benzema sort du silence après son coup de gueule contre Vinicius Jr !

Publié le 28 octobre 2020 à 15h00 par B.C.

Alors qu'une séquence le montant critiquer Vinicius Jr fait grand bruit ce mercredi, Karim Benzema a publié un message semblant évoquer le sujet.

Le Real Madrid a échappé de peu à la catastrophe ce mardi soir contre Mönchengladbach (2-2). Une semaine après leur défaite à domicile contre Donetsk (2-3), les hommes de Zinedine Zidane étaient menés 2-0 jusqu'à la 87e minute avant de revenir au score grâce à Karim Benzema et Casemiro. Les Merengue ont donc récupéré un point inespéré et décisif pour la suite de leur campagne européenne, mais ce mercredi, c'est un autre fait de la rencontre qui fait réagir. À la mi-temps du match, une caméra a intercepté une discussion entre Ferland Mendy et Karim Benzema dans laquelle ce dernier semble égratigner son coéquipier Vinicius Jr : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous ». Face au battage médiatique autour de cette captation dans les vestiaires du Borussia-Park , le principal intéressé a publié un message sur son compte Instagram .

« Et pendant ce temps-là, les chiens aboient»

Sans évoquer explicitement la séquence qui fait grand bruit ce mercredi, Karim Benzema a posté un message sur Instagram semblait faire référence à celle-ci. « Et pendant ce temps-là, les chiens aboient. Nueve (Neuf en espagnol, son numéro de maillot, NDLR) passe », a partagé l'attaquant du Real Madrid. Pour l'anecdote, le site de statistiques Opta a révélé ce mercredi que Karim Benzema n'avait pas fait la moindre passe à Vinicius Jr durant la seconde période de la rencontre face à Mönchengladbach.