Real Madrid - Clash : Le clan Vinicius Jr désamorce la polémique avec Karim Benzema !

Publié le 28 octobre 2020 à 16h30 par T.M.

A la suite de la rencontre entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach, c’est un coup de gueule de Karim Benzema a l’encontre de Vinicius Jr qui a fait énormément dans la presse à travers le monde. Face à l’ampleur prise par cette affaire, l’entourage de l’attaquant brésilien a souhaité mettre les choses au point et relativisé la colère du numéro 9 merengue.

Malgré la récente victoire du Real Madrid contre le FC Barcelone (1-3), le climat est toujours pesant au-dessus de la Casa Blanca. Une victoire ce mardi face au Borussia Mönchengladbach aurait permis d’éloigner les nuages, surtout après la défaite face à Donetsk lors du premier match de Ligue des Champions. Mais pour les hommes de Zinedine Zidane, cela ne s’est pas forcément bien passé et peuvent s’estimer chanceux de repartir d’Allemagne avec le point du match nul. En effet, auteur d'un doublé, Marcus Thuram pensait certainement donner la victoire aux siens. C’était toutefois sans compter sur un ultime saut d’orgueil de Karim Benzema. C’est lui qui a sonné la révolte en relançant le match à la 87ème minute. Finalement, c’est au bout des arrêts de jeu que Casemiro a permis au Real Madrid d’éviter un nouvel affront sur la scène européenne. Les Merengue s’en tirent donc très bien suite à ce déplacement sur la pelouse de Mönchengladbach, mais l’énervement était bien présent parmi les joueurs de Zinedine Zidane. A la mi-temps, quand le score était alors de 1-0, Karim Benzema était d’ailleurs énervé, ciblant un de ses coéquipiers en particulier : Vinicius Jr.

La réponse du clan Vinicius Jr !