Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zinedine Zidane s'exprime sur retour d'Eden Hazard !

Publié le 26 octobre 2020 à 23h10 par La rédaction

De retour dans le groupe du Real Madrid, Eden Hazard pourrait disputer ses premières minutes de la saison ce mardi contre le Borussia Mönchengladbach. Zinedine Zidane est revenu sur le grand retour tant attendu de l'international belge, et affirme qu'il se sent bien.