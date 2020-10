Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Benzema, Vinicius... la polémique repart de plus belle !

Publié le 29 octobre 2020 à 15h30 par Th.B.

Ayant témoigné comme tout le monde de la scène surréaliste entre Karim Benzema et Ferland Mendy à la mi-temps du match Borussia Mönchengladbach - Real Madrid, Richarlison a pris la défense de Vinicius Junior.

C’était pourtant très mal embarqué. Ancien de Ligue 1 qui explose littéralement en Bundesliga, Marcus Thuram a confirmé sa belle dynamique mardi soir en Ligue des champions face au grand Real Madrid. Sur la pelouse du club allemand, l’attaquant français a trouvé par deux fois le chemin des filets en première et seconde période. Néanmoins, les deux buts du joueur n’ont pas permis au Borussia Mönchengladbach de conserver son avance et l’équipe allemande a même concédé le match nul en toute fin de rencontre grâce à des réalisations de Karim Benzema et de Casemiro dans le temps additionnel (2-2). Une nouvelle fois malmené en Ligue des champions après sa défaite au Santiago Bernabeu face à Donetsk la semaine dernière (2-3), le Real Madrid aurait pu connaître une deuxième défaite. À la mi-temps, les caméras ont pu avoir des images de Karim Benzema en train de parler en français avec son compatriote Ferland Mendy concernant le niveau de jeu de Vinicius Junior. Le message était le suivant. « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous » . Un témoignage qui a enflammé la toile et qui étonne au vu de la proximité que le Brésilien et l’attaquant du Real Madrid font preuve sur les réseaux sociaux.

Richarlison répond à Benzema pour Vinicius !

Cet épisode fait le tour des médias espagnols, français et même anglais. Au coeur de cette polémique, plusieurs joueurs et observateurs ont réagi. C’est le cas de Richarlison. Compatriote de Vinicius Junior, Richarlison a profité d’une publication de Karim Benzema sur Instagram dans laquelle le Français écrit : « Jusqu’au bout, Hala Madrid ». L’attaquant d’Everton et international brésilien a écrit dans la section commentaires du post cette phrase lourde de sens et pleine de compassion envers Vinicius Junior. « La méchanceté de l’équipe envers Vini ». De son côté, Karim Benzema avait désamorcé toute polémique hier en faisant passer un message philosophique toujours sur la plateforme Instagram . « Et pendant ce temps-là, les chiens aboient. Nueve passe ».

Vinicius Junior pas rancunier