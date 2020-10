Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Eden Hazard s’enflamme pour son grand retour !

Publié le 28 octobre 2020 à 12h00 par T.M.

Ce mardi, Eden Hazard a enfin rejouer avec le Real Madrid. Forcément, à l’issue du match, le Belge était heureux.

Au Real Madrid, le cas Eden Hazard fait énormément parler. En effet, recruté l’été dernier pour faire oublier Cristiano Ronaldo, le Belge est loin de justifier l’investissement de plus de 100M€ réalisé pour le faire venir. Décevant quand il est sur le terrain, l’ancien de Chelsea a également énormément manqué de matchs à cause de pépins physiques. Pour Hazard, les blessures se sont enchainées ces derniers mois et tout le monde attendait de le revoir sur un terrain. C’est finalement arrivé ce mardi face à Mönchengladbach. Et malgré le match nul des Merengue, Eden Hazard était heureux d’un point de vue personnel.

« Je suis très content »