Mercato - Real Madrid : Hazard, Vinicius… Zinedine Zidane a tranché !

Publié le 30 octobre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors qu’Eden Hazard a enfin fait son retour à la compétition après une blessure, Zinedine Zidane pourrait maintenant prendre la décision de se passer des services de Vinicius Junior.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard a connu une première saison bien en-dessous des attentes au sein du club de la capitale espagnole. Et pour cause, l’international belge a été trop fréquemment blessé, tandis que ses performances lorsqu’il était apte à jouer n’ont été que peu reluisantes. Toutefois, cette situation n’jamais ébranlé la confiance de Zinedine Zidane envers Eden Hazard, qui a fait son grand retour à la compétition ce mercredi en Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach (2-2) en entrant en jeu pour les vingt dernières minutes de la rencontre. Eden Hazard doit maintenant retrouver le rythme, mais il semblerait que Zinedine Zidane fera tout pour lui permettre de rapidement revenir à son meilleur niveau.

Zinedine Zidane aurait toujours voulu aligner le trio Benzema-Hazard-Asensio !