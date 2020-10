Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi ne fermerait aucune porte pour son avenir !

Publié le 30 octobre 2020 à 10h00 par T.M.

Malgré le départ de Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi pourrait encore quitter le FC Barcelone. Et visiblement, un départ vers Manchester City serait bien d’actualité.

En froid avec la direction du FC Barcelone et notamment Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avait d’abord gelé les discussions pour sa prolongation avant de faire part de ses intentions de partir. Finalement, l’Argentin est toujours en Catalogne, au contraire du désormais ex-président du Barça. En effet, Bartomeu a dernièrement remis sa démission, ce qui va ainsi ouvrir un nouveau chapitre chez les Blaugrana. Pour autant, l’avenir de Messi est toujours incertain. Le sextuple Ballon d’Or est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre l’été prochain. Et pour le moment, aucun porte ne serait fermée.

Direction Manchester City !